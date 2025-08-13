Футболисты "Краснодара" разгромили московское "Динамо" в матче Кубка России

Футболисты "Краснодара" со счетом 4:0 обыграли московское "Динамо" в гостевом матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе победителей отличились Казбек Мукаилов (19-я и 44-я минуты), Густаво Сантос (34) и Эдуард Сперцян (87). Мукаилов, который провел первый матч за основную команду южан, и Сантос забили дебютные голы за "Краснодар".

Символический удар перед началом матча сделал нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", воспитанник московского хоккейного "Динамо", лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин.

"Краснодар" и "Динамо" выступают в группе B вместе с самарскими "Крыльями Советов" и "Сочи". Матч между этими командами прошел ранее в среду и завершился победой "Сочи" после серии пенальти (5:3). "Крылья Советов" являются лидерами группы (4 очка), далее идут "Краснодар", "Динамо" (обе команды - по 3 очка) и "Сочи" (2). В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Сочи" 27 августа, "Динамо" в этот же день проведет гостевой матч с "Крыльями Советов".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).