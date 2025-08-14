Погребняк поздравил Медведева с юбилеем

«В 70 лет не только организовать, но и сыграть в хоккейном матче — это очень круто!» — Погребняк об Александре Медведеве
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк в разговоре с «Матч ТВ» поделился впечатлениями от участия в «Матче товарищей Александра Медведева» и поздравил его с днем рождения.
14 августа председателю правления футбольного клуба «Зенит» Александру Медведеву исполнилось 70 лет.
В среду в Санкт‑Петербурге состоялась хоккейная встреча «Матч товарищей Александра Медведева», в которой приняли участие именитые в прошлом российские хоккеисты, футболисты, а также артисты. Все игроки вышли на игру в свитерах с фамилией «Медведев» и 11‑м номером, под которым Александр Медведев сам часто выходит на лед.
— Это точно не тривиальная и не стандартная идея. В 70 лет не только организовать, но и самому сыграть в хоккейном матче — очень круто! Это вам не посидеть за столом и поесть оливье. Собрать на льду товарищей и друзей — это значит всем получить настоящее удовольствие. И вдохновиться на будущее. Тем более все знают, что Александр Иванович Медведев — и хоккеист, и футболист, и теннисист, и баскетболист. Я поражаюсь и восхищаюсь его энергии. Иваныча — с днем рождения, а «Зенит» — чемпион! — сказал Погребняк «Матч ТВ».
