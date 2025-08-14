Погребняк поздравил Медведева с юбилеем

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк в разговоре с «Матч ТВ» поделился впечатлениями от участия в «Матче товарищей Александра Медведева» и поздравил его с днем рождения.

© Матч ТВ

14 августа председателю правления футбольного клуба «Зенит» Александру Медведеву исполнилось 70 лет.

В среду в Санкт‑Петербурге состоялась хоккейная встреча «Матч товарищей Александра Медведева», в которой приняли участие именитые в прошлом российские хоккеисты, футболисты, а также артисты. Все игроки вышли на игру в свитерах с фамилией «Медведев» и 11‑м номером, под которым Александр Медведев сам часто выходит на лед.