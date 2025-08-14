Беллингем рекомендует «Реалу» подписать «английского Крооса»

Мадридский «Реал» внимательно следит за 21-летним полузащитником «Кристал Пэлас» Адамом Уортоном. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, английский хавбек «сливочных» Джуд Беллингем рекомендует клубу подписать соотечественника, поскольку убеждён, что «он идеально впишется в стиль, который хочет привить Алонсо».

Подчёркивается, что Уортон рассматривается в качестве потенциальной замены для экс-полузащитника «Реала» Тони Крооса, которого англичанин напоминает своим видением игры.

На текущий момент стороны не проводили предварительных переговоров.

В минувшем сезоне Уортон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.