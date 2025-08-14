"ПСЖ" выиграл Суперкубок УЕФА-2025

Парижский «ПСЖ» стал победителем Суперкубка УЕФА-2025, обыграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в серии пенальти — 4:3 после ничьи 2:2 в основное время.

© UEFA

Лондонцы открыли счёт на 39-й минуте благодаря Микки ван де Вену, а Кристиан Ромеро удвоил преимущество «шпор» на 48-й минуте. В концовке встречи Ли Кан Ин на 85-й минуте сократил отставание, а Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте сравнял счёт, переведя игру в серию пенальти.

В послематчевой серии точнее оказались парижане, которые и завоевали трофей.

Суперкубок УЕФА

Финал

Голы: Ли Кан Ин, 85, Гонсалу Рамуш, 90+4 - ван де Вен, 39, Ромеро, 48.

"ПСЖ": Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Д. Дуэ, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

"Тоттенхэм": Викарио, ван де Вен, Данзо, Ромеро, Порро, Бентанкур, Сарр, Пальинья, Спенс, Кудус, Ришарлисон.