Нападающий Кордоба допустил свой уход из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном уходе из команды.

«Были ли предложения этим летом от других клубов? Я все еще игрок «Краснодара», но все возможно», – приводит слова Кордобы «Чемпионат.com».

Кордоба выступает с лета 2021 года за «Краснодар», куда перешел из немецкой «Герты». Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 12 млн евро.

В прошедшем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в 25 матчах, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. С этим результатом он занял четвертое место в гонке бомбардиров турнира, уступив Манфреду Угальде («Спартак», 17 голов и 3 результативные передачи), Мирлинду Даке («Рубин», 15+6) и Алексею Батракову («Локомотив», 14+7). Кордоба в составе «Краснодара» стал обладателем золотых медалей РПЛ-2024/25.

В прошлом сезоне сообщалось, что в подписании колумбийца был заинтересован «Спартак».