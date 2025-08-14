«Ливерпуль» заплатит 35 млн евро за 18‑летнего итальянца Леони
Футбольный клуб «Ливерпуль» успешно завершил переговоры о приобретении центрального защитника итальянской «Пармы» Джованни Леони, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Действующие чемпионы АПЛ заплатят около 35 млн евро за 18‑летнего итальянца.
По информации Романо, «Ливерпуль» не намерен отдавать молодого футболиста в аренду. Тренерский штаб команды видит в Джованни потенциального игрока основы. Сам футболист выразил горячее желание играть за ливерпульцев.
В минувшем сезоне Леони сыграл 17 матчей за «Парму» в Серии А и забил один гол. Его контракт с итальянским клубом был рассчитан до лета 2029 года.