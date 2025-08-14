Глебов высказался о разгромном поражении «Динамо» от «Краснодара»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов прокомментировал разгромное поражение от «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России от «Краснодара» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Хавбек отметил, что бело-голубые неплохо начали матч и не позволили сопернику создать много моментов.

«Что было в раздевалке — останется в раздевалке. В принципе, начали матч неплохо, уверенно. «Краснодару» не дали создать ничего, но получилось у них четыре удара в створ и четыре гола. Если взять по старту сезона, то, наверное, два раза бьют, один из них забивают, то есть проблем в обороне нет. Проблема в атаке, наверное», — приводит слова Глебова ТАСС.

По итогам встречи «Краснодар» набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы В. «Динамо» с тремя очками располагается на третьей строчке.