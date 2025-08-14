Футболист получил травму, празднуя гол, и выбыл до конца сезона

Нападающий барнаульского «Динамо» Кирилл Могель, получивший травму во время празднования гола, перенесет операцию на колене и больше не сыграет в текущем сезоне, сообщает пресс‑служба клуба.

Футболист получил травму во время матча 16‑го тура группы 4 дивизиона B Второй лиги против «Оренбурга‑2». Встреча прошла в минувшее воскресенье в Барнауле и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». Могель забил на 84‑й минуте, после чего решил отпраздновать забитый мяч и сделал сальто, однако неудачно приземлился. Могель не смог продолжить игру и покинул поле в сопровождении медицинской бригады.

— С сожалением сообщаем, что Кириллу предстоит операция на колене и текущий сезон, в котором он забил четыре мяча, для него точно закончен. Пусть этот несчастный случай будет в назидание молодым футболистам, которым надо много тренироваться, чтобы больше забивать мячей, и меньше думать, как отпраздновать гол! — говорится в заявлении.

Могелю 22 года. В текущем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах за «Динамо» и забил четыре гола.