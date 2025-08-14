Сборная России обратилась к Сафонову после победы ПСЖ в Суперкубке УЕФА

Сборная России в официальном Telegram-канале поздравила голкипера Матвея Сафонова с победой французского «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА.

«Сафонов – обладатель Суперкубка УЕФА. Это уже пятый трофей для нашего вратаря в составе «ПСЖ». Браво, Мотя!» — указано в сообщении.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуте парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Сафонов провел матч на скамейке запасный, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» также выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.

2 августа стало известно, что парижане предложили Сафонова «Галатасараю». В турецкой команде заявили о том, что рассмотрят вариант с трансфером Сафонова, если им не удастся подписать другого голкипера мирового уровня. Позднее популярный турецкий журналист Якуб Чинар заявил, что главному тренеру «Галатасарая» Окану Буруку кандидатура Сафонова не понравилась.

12 августа появилась информация, что Сафонов отказался покидать «ПСЖ».