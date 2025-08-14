Григорян рассказал, какую ошибку Карпин допустил с "Краснодаром"

Российский тренер Александр Григорян дал оценку игре московского "Динамо" в кубковой встрече против "Краснодара" (0:4).

"Если говорить о сегодняшнем кубковом матче, я думаю, если дать возможность Валерию Георгиевичу переиграть этот матч, он бы не вышел с такой тройкой центральных полузащитников. На мой взгляд, это была легкомысленная ошибка - выйти против «Краснодара» в таком сочетании как Гагнидзе, Александров и Смелов. Неспроста уже в перерыве Карпин выпустил Фомина и вернул Битело в эту тройку. И кто скажет, что во втором тайме «Динамо» выглядело плохо? Так что время покажет, как перестраивается «Динамо», - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

В среду московское "Динамо" проиграло "Краснодару" (0:4) в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России. Дублем в составе быков отметился Казбек Мукаилов. Ещё голы забили Гильермо Сантос и Эдуард Сперцян. Команда Валерия Карпина занимает третье место в группе B Кубка России, набрав три очка.

В чемпионате России бело-голубые располагаются на девятом месте, набрав пять очков.

в 5-м туре Российской Премьер-Лиги "Динамо" сыграет против ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.

Валерий Карпин возглавил бело-голубых этим летом. Российский специалист подписал контракт с клубом на три года. Он совмещает эту должность с работой в сборной России.