Тренера «Спартака» назвали показушником

Экс-игрок Быстров назвал тренера "Спартака" Станковича показушником
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что сербский специалист Деян Станкович, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», не подходит клубу. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, взять удар на себя», — отметил Быстров.
10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.
9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).
12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.