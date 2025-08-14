Тренера «Спартака» назвали показушником

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил, что сербский специалист Деян Станкович, занимающий пост главного тренера московского «Спартака», не подходит клубу. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Станкович — показушник. Он очень много играет на публику. Разводит руками перед трибунами. Слезы постоянные. Такой тренер не должен быть в «Спартаке». Тренер должен быть с яйцами, взять удар на себя», — отметил Быстров.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.