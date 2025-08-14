Бубнов: потолок зарплат в РПЛ не будет никогда работать

Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение о возможном введении потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказал подобную идею. Введение потолка зарплат может последовать за ужесточением лимита на легионеров, в соответствии с новыми параметрами которого планируется сократить количество иностранцев в заявках команд с 13 до 10, а на поле — с восьми до пяти.

© Чемпионат.com