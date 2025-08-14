Комличенко недоволен своим началом сезона в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей игре на старте нового сезона.

«Максимально недоволен своим началом сезона. Командой доволен, своим – нет. Не прохожу в стартовый состав по делу. Сейчас все по футбольному. Дима Воробьев в сумасшедшей форме, в каждой игре гол или голевое действие. Все логично», – приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

Комличенко отметил, что проходит период адаптации в новом клубе и ему нужно продолжать работать над реализацией моментов и держать себя в форме.

10 июня официально было объявлено о покупке «Локомотивом» нападающего Николая Комличенко у «Ростова». Московский клуб заключил с 30-летним футболистом контракт, рассчитанный на 3 года.

В текущем сезоне форвард принял участие в четырех матчах чемпионата России, а также выходил на поле в двух играх Кубка страны, в которых не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 3,5 млн евро.

«Локомотив» после четырех туров РПЛ-2025/26 набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице лиги.