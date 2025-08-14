Экс-вратарь «Спартака» предрек будущее Сафонова после прихода в ПСЖ украинца

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Украины Максим Левицкий высказался о будущем российского голкипера Матвея Сафонова в парижском ПСЖ после перехода туда украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает «Український футбол».

© Lenta.ru

По мнению экс-футболиста, россиянин покинет ПСЖ.

«Я подписан на многие французские спортивные СМИ в соцсетях, ПСЖ купил у "Лилля" Люка Шевалье. Они выгонят Сафонова, и все это не слухи, скорее всего», — предрек Левицкий.

Ранее сообщалось, что Сафонов объявил о желании остаться во французском ПСЖ, несмотря на переход в команду украинца Ильи Забарного. По мнению россиянина, уход станет проявлением слабости.

Забарный перешел из английского «Борнмута» в ПСЖ 12 августа. Футболист подписал контракт с командой на пять лет. До этого он отказывался от перехода в ПСЖ из-за Сафонова.