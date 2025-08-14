Джон Кордоба высказался о возможном уходе Сперцяна из «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из южной команды. Армянским полузащитником активно интересуется «Саутгемптон».

© Чемпионат.com

— У Сперцяна есть предложение от «Саутгемптона». Для него это хороший вариант?

— Я говорил с ним об этом, но в конечном итоге решение будет за ним. Решение, которое он примет, безусловно, будет лучшим, — сказал сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.