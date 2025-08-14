Бразильский футболист «Краснодара» впечатлен уровнем РПЛ

Бразильский футболист «Краснодара» Сантос: «РПЛ — сильный чемпионат, можно сравнить с лучшими лигами Европы»
Бразильский футболист «Краснодара» Густаво Сантос заявил «Матч ТВ», что впечатлен уровнем конкуренции в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ).
После четырех сыгранных туров «Краснодар» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ. Лидирует «Локомотив» (12). Краснодарцы — действующие чемпионы страны.
— Как вам уровень лиги?
— РПЛ — сильный чемпионат, очень высокий уровень. Можно сравнить с топовыми лигами Европы. Здесь высокий уровень борьбы, жесткости нужно работать, чтобы побеждать. Большой разницы в классе не заметно, с любой командой нужно настраиваться на максимум, — сказал Сантос «Матч ТВ».
Сантос присоединился к «Краснодару» в июне. В прошлом сезоне 24‑летний вингер выступал за греческую «Ламию», за 22 матча во всех турнирах забил шесть голов и отдал голевую передачу.
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и FONBET Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
