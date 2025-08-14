Бразильский футболист «Краснодара» впечатлен уровнем РПЛ

Бразильский футболист «Краснодара» Густаво Сантос заявил «Матч ТВ», что впечатлен уровнем конкуренции в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ).

После четырех сыгранных туров «Краснодар» набрал девять очков и занимает второе место в турнирной таблице МИР РПЛ. Лидирует «Локомотив» (12). Краснодарцы — действующие чемпионы страны.

— Как вам уровень лиги?

— РПЛ — сильный чемпионат, очень высокий уровень. Можно сравнить с топовыми лигами Европы. Здесь высокий уровень борьбы, жесткости нужно работать, чтобы побеждать. Большой разницы в классе не заметно, с любой командой нужно настраиваться на максимум, — сказал Сантос «Матч ТВ».

Сантос присоединился к «Краснодару» в июне. В прошлом сезоне 24‑летний вингер выступал за греческую «Ламию», за 22 матча во всех турнирах забил шесть голов и отдал голевую передачу.

