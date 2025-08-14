Бубнов оценил игровое состояние «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о положении "Спартака" после матча с "Локомотивом" (2:4).

© ФК "Спартак"

- Команда сыграла с лидером на пятёрку. Состав на сегодняшний день оптимальнейший. 905 технико-тактических действий — это самый высокий уровень для российского чемпионата, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По подсчётам Бубнова, "Спартак" в матче с "Локомотивом" набрал 905 технико-тактических действия при 21% брака. Команда получила оценку "пять".

Напомним, 9 августа "Спартак" уступил "Локомотиву" в четвертом туре РПЛ со счетом 2:4. Команда Деяна Станковича идет на 11-м месте в чемпионате. 16 августа красно-белые на своем поле примут "Зенит".