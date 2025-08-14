Президент РПЛ отреагировал на идею о введении потолка зарплат

Президент Мир РПЛ Александр Алаев отреагировал на идею о введении потолка зарплат в клубах высшего российского дивизиона. Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв высказал подобную идею. Введение потолка зарплат может последовать за ужесточением лимита на легионеров, в соответствии с новыми параметрами которого планируется сократить количество иностранцев в заявках команд с 13 до 10, а на поле — с восьми до пяти.

— А что вы скажете об идее потолка зарплат в РПЛ? Если брать во внимание систему КХЛ?

— Это масштабная идея, во многом новаторская для футбола, поэтому мне неправильно комментировать её на текущем этапе. Нужно детальнее ознакомиться с предложениями. Применительно к КХЛ скажу, что важно учитывать закрытость хоккейной лиги, которая позволяет выстраивать работу и бизнес‑модель клубов и лиги по иным принципам. Открытый принцип футбольной пирамиды сильно влияет на бюджетирование клубов — и это не сугубо российская специфика, а международная дискуссия. Соответственно, важно учитывать множество факторов. В европейском футболе долго обсуждалась возможность внедрения потолка зарплат.

Например, в УЕФА, видя рост трат клубов на футболистов, долго разрабатывали новый механизм финансового регулирования. С 2022 года в еврокубках принята новая система финансового контроля, оценивающая в том числе долю трат клуба на основную команду. Фактически внедрён потолок в 70% бюджета, которые можно направить на игроков. Мы, хоть в данный момент и не участвуем в еврокубках, но нацелены на полное соответствие выбранным в международной индустрии пропорциям и считаем это важным элементом развития. Министром было отмечено, что вопрос, объёмы и сроки реализации потолка зарплат в профессиональном футболе также обсуждаемы. В случае заинтересованности Минспорта своё мнение и аналитические выкладки мы готовы для этого предоставить, — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата».