Глебов обратился к болельщиками «Динамо» после поражения от «Краснодара»

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов обратился к болельщикам бело-голубых после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (0:4). Игра прошла накануне, 13 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Хавбек пообещал, что команда Валерия Карпина постарается реабилитироваться за это поражение в матче 5-го тура Мир РПЛ с ЦСКА.

«Хочется ли что-то сказать болельщикам? Хочется поблагодарить их за поддержку. Понятно, что не хотели такого результата. Но я думаю, что все понимают, что на матч с ЦСКА будем выходить как на последнюю игру, умирать и биться», — приводит слова Глебова ТАСС.

После четырёх туров РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице.