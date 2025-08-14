Булыкин: у Карпина есть еще две-три игры, чтобы исправить ситуацию

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление московского "Динамо" на старте сезона.

- Пока игра "Динамо" не впечатляет, а точнее ее нет. Думаю, у Карпина есть еще две-три игры, чтобы исправить ситуацию. Допускаю, что в ближайшее время могут пойти разговоры об отставке, - сказал Булыкин "РБ Спорт".

Напомним, вчера, 13 августа московское "Динамо" на своем поле уступило "Краснодару" в матче второго тура группового этапа Кубка России со счетом 0:4. Команда Валерия Карпина идет на 3-м месте в группе В Кубка России.

В РПЛ "Динамо" занимает девятое место с пятью очками в четырех матчах.