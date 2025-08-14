Сиротов раскрыл размер своей зарплаты в дубле «Зенита»

Воспитанник «Зенита» Владислав Сиротов раскрыл размер своей зарплаты во второй команде сине-бело-голубых. Он выступал за дубль «Зенита» в два захода: с 2010 по 2013 год и с 2017 по 2018 год.

© ФК "Заглембе"

— А сколько зарабатывал в дубле «Зенита»?

— 60–70 тысяч в месяц. Особо их не тратил: копил на машину или квартиру. Получилось, что отложил на футбольную карьеру.

Дело в том, что футболисты до 23 лет не могут бесплатно сменить клуб, даже если контракт уже закончился. Для перехода в команду Второй лиги нужно выплатить предыдущему клубу 3 миллиона рублей. Чем выше дивизион, тем больше сумма.

— Как выкручивался?

— Основную сумму покрыл с накопленных и с помощью родителей. Ещё 600 тысяч взял в кредит, — приводит слова Сиротова Sport24.