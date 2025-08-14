Московское «Динамо» выступило с заявлением на фоне неудачного старта в новом сезоне. Команда Валерия Карпина в четырёх матчах Мир Российской Премьер-Лиги добыла лишь одну победу, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. В Фонбет Кубке России бело-голубые обыграли «Сочи» (3:2) и разгромно уступили «Краснодару» (0:4). Пресс-служба «Динамо» на фоне таких результатов обратилась к болельщикам.

