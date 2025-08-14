«Судья – #######!» Комитет по этике рассмотрит поведение исполнительного директора «Орла», который попросил фанатов зарядить оскорбительную кричалку про арбитра
Комитет по этике рассмотрит поступок исполнительного директора ФК «Орел» Фурсина.
Во время матча 1-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России против «БроукБойз» (2:3) Никита Фурсин подошел к фанатам своей команды и попросил их зарядить оскорбительную кричалку.
Как отмечает «Mash на спорте», функционер заявил болельщикам о готовности оплатить штраф. Фанаты после этого начали скандировать «Судья – #######!»
Поведение Фурсина рассмотрит комитет по этике. За ситуацией следит РФС – там подобный поступок считают недопустимым и противоречащим регламенту.
Фурсину грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.
Главным арбитром на игре «БроукБойз» – «Орел» работал Иван Герасимов.
