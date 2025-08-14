Зинченко высказался о своем положении в «Арсенале»

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о своём положении в лондонском клубе, отметив, что не будет просить главного тренера Микеля Артету давать ему больше игрового времени. В прошлом сезоне Зинченко провёл 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

© Чемпионат.com

«Я никогда не был тем игроком, который бежит к тренеру, жалуется или задаёт кучу вопросов. Я могу винить только себя. Если я не играю, значит, я недостаточно усердно тренировался, делал недостаточно, играл недостаточно хорошо. Посмотрим, что принесёт нам будущее. Потому что я всё ещё хочу играть в футбол. Я хочу получать удовольствие от игры и возвращаться вечером домой с улыбкой на лице», — приводит слова Зинченко из его автобиографической книги «Верь» The Athletic.

Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.