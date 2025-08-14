Воспитанник «Барселоны» назвал главного кандидата на «Золотой мяч»

Деулофеу о «Золотом мяче»: «Ямаль – лучший созидатель в футболе, такие игроки вдохновляют меня. Кто-то выиграл больше трофеев, возможно, но для меня Ламин был лучшим в этом году»
Жерар Деулофеу считает, что Ламин Ямаль заслуживает «Золотого мяча».
«Это не зависит от того, чьей победы мне бы хотелось, но, честно говоря, будучи футболистом, наблюдая за футболом, за многими матчами «Барселоны», европейскими играми, я не сомневаюсь, что лучший созидатель в футболе – это Ламин Ямал. Может быть, он и молод, кто-то другой, возможно, выиграл больше трофеев, но если смотреть матчи, то вы увидите, что Ламин Ямаль – лучший творец в футболе, я не сомневаюсь, что в этом году он был лучшим. Ему есть куда расти. Надеюсь, он сможет играть и на более глубоких позициях. Но он креативен. Созидатели вдохновляют меня во время просмотра матчей. Я рад видеть его в «Барселоне», где я также играл в молодежной академии. Я рад видеть такого игрока, как он, который может помочь как сборной Испании, так и «Барселоне», – сказал воспитанник «Барселоны».
