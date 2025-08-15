Главный тренер «Акрона» назвал «Оренбург» вязкой командой

Главный тренер тольяттинского «Акрона» в эфире «Матч ТВ» заявил, что ждет от «Оренбурга» вязкой игры в матче пятого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

© ФК «Акрон»

Встреча пройдет в Самаре в воскресенье, 17 августа.

— По тем матчам, которые «Оренбург» уже успел провести, мне показалось, что команда достаточно обновилась. Чуть ли не каждую неделю приезжают новые футболисты. Понимаем, что команда будет вязкой. Будет тяжелый матч, к которому надо очень серьезно готовиться, чтобы победить, — сказал Тедеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

По итогам четыре туров «Акрон» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (2 очка) располагается на 14‑й строчке.

Прямую трансляцию игры «Акрон» — «Оренбург» смотрите в воскресенье с 13:25 мск в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.