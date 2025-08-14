Защитник «Ахмата»: у меня были предложения от топ-5 РПЛ

Защитник «Ахмата» Надер Гандри рассказал о предложениях, поступавших ему от топ-клубов РПЛ.

© Спорт день за днем

«Сейчас у меня все хорошо в «Ахмате» – последний год контракта, я доработаю его до конца, а дальше посмотрим. Были ли это клубы из топ-5? Да», – цитирует Гандри «РБ Спорт».

Гандри выступает за «Ахмат» с сезона-2023/24. В минувшем розыгрыше РПЛ стал одним из самых результативных игроков «Ахмата» (и самым – среди защитников), забив три мяча в 22 встречах.

Контракт защитника с грозненцами истечет следующим летом. Тунисец выступал в Европе: играл за бельгийские «Антверпен» и «Вестерло». Оценивается в 900 тысяч евро на Transfermarkt.

Летом «Ахмат» покинул тренер Александр Сторожук. Его место занял Станислав Черчесов.

Гандри с 2022 года выступает за сборную Туниса.