Легенда «Спартака» оценил вероятность отставки Карпина из «Динамо»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что не стоит многого ждать от московского «Динамо» в текущем сезоне

«Я не знаю, шатается ли кресло под Карпиным в «Динамо». У него есть контракт. Все еще можно поправить, идет начало чемпионата. Стабильной игры пока нет у лидеров. Сейчас вперед выбились «Балтика», Акрон». Это все временное явление. У Карпина проблема с костяком команды и поставленной игрой. Пока не получается найти связь между новичками команды и теми игроками, которые уже были. Это творческий процесс. От «Динамо» многого ждать в этом году не стоит идет процесс становления команды. Я не сомневаюсь в том, что Валерий Георгиевич является профессионалом», — сказал Гладилин.

13 августа «Динамо» со счетом 0:4 уступило «Краснодару» в матче группового этапа Кубка России. Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. На 19-й минуте отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов, а на 34-й — Густаво Фуртадо. На 44-й минуте Мукаилов оформил дубль, а окончательный результат установил Эдуард Сперцян на 87-й минуте.

«Краснодар» и «Динамо» выступают в группе D вместе с «Сочи» и самарскими «Крыльями Советов». После двух туров «Краснодар» идет вторым с тремя очками, «Динамо» — третьим также с тремя баллами.

В следующих матчах Кубка России «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями», а «Краснодар» также на чужом поле сыграет с «Сочи». Встречи состоятся 27 августа.