«Реал» заключил контракт с аргентинским полузащитником

«Реал» подписал контракт с аргентинским полузащитником Франко Мастантуоно, сообщается на сайте мадридского клуба.

Соглашение с футболистом, которому 14 августа исполнилось 18 лет, рассчитано на шесть сезонов. Мастантуоно будет играть за «Реал» под 30‑м номером.

Мастантуоно — воспитанник аргентинского «Ривер Плейт». Всего за команду он провел 64 матча, забил 10 мячей и отдал семь голевых передач. В июне хавбек дебютировал за сборную Аргентины. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера Мастантуоно составила 45 миллионов евро.

