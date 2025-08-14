Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков встречается с экс-защитницей сборной России и женской командой железнодорожников Ириной Подшибякиной. В соцсетях 30-летняя Подшибякина заявила, что ее не пугает разница в возрасте с 20-летним Батраковым.

«Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то НАШИ и нам в них жить», – написала Подшибякина.

Батраков возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ с шестью мячами в четырех встречах. У воспитанника железнодорожников 8 мячей в пяти последних встречах во всех турнирах. «Локомотив» лидирует с 12 очками в чемпионате.

Подшибякина провела 10 матчей в составе женской сборной России. В 2023 году футболистка завершила карьеру в профессиональном футболе.