«Манчестер Сити» практически договорился с Доннаруммой по условиям контракта

Английский «Манчестер Сити» практически согласовал условия личного соглашения с голкипером «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает известный инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, «горожане» настроены оптимистично относительно осуществления сделки по переходу Доннаруммы. Напомним, 12 августа Джанлуиджи обратился к болельщикам «ПСЖ» на фоне слухов о своём уходе из клуба и подтвердил, что не останется в парижской команде.

Доннарумме 26 лет, он играл за парижан с июля 2021 года. Голкипер провёл за клуб 161 матч, в 56 играх оставил ворота в неприкосновенности.