«Ростов» вдевятером проиграл «Пари НН» в матче Кубка России

Нижегородский «Пари НН» одержал победу над «Ростовом» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

Встреча группы С прошла в Саранске и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 74‑й минуте забил Хуан Боселли.

На 73‑й минуте с поля был удален защитник «Ростова» Александр Тарасов. Спустя 12 минут гости остались вдевятером: красную карточку получил хавбек Мохаммад Мохебби.

«Пари НН» с тремя очками занимает третье место в группе, «Ростов» (0) идет последним. Нижегородская команда одержала первую победу в текущем сезоне.

В следующем матче «Ростов» примет махачкалинское «Динамо» 27 августа, днем ранее «Пари НН» сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Кубок России. Тур 2. Путь РПЛ

«Пари НН» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (0:0)

Голы: Боселли, 74 (ВИДЕО).

Удаления: Тарасов, 73. Мохебби, 85.