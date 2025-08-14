Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, готова ли национальная команда к возвращению на международную арену.

– Насколько на сегодняшний день сборная России готова [к официальным матчам]? Не будут ли ребята мандражировать и трястись?

– Чтобы понять, будут ли мандражировать и трястись, надо играть эти матчи. Понять, думать, что этот игрок не подвержен подобному… это всё только на словах. Если сборная сейчас вернётся на международную арену, то она будет конкурентоспособна, в этом я уверен. Но опять же, конкурентоспособна для чего? Для того, чтобы выиграть чемпионат мира?

Попасть на него? Я думаю, что да. Для этого есть возможности, есть футболисты. Опять же есть футболисты для этого на нышнем этапе, зная их на данным момент. Возвращаясь к Хорватии. Если будет матч за первое место, за выход на чемпионат мира или Европы, то я не могу предсказать, как себя поведут те же футболисты, игравшие с этой же сборной три месяца назад. [Не могу] сказать, что им точно по барабану, что они покажут всё самое лучшее, потому что им по барабану. У них есть данные для этого? Да, есть. Есть хорошие футболисты? Да, есть. Я имею в виду конкурентоспособные. С любой сборной, из тех, что сейчас есть на экране (в этот момент на экране представлен список соперников сборной России на осень.— Прим. «Чемпионата»), будет играть конкурентоспособная команда, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.