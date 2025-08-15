Болгария обогнала Россию в рейтинге УЕФА

Россия опустилась на 30-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив вперед себя Болгарию.

После отстранения от международных соревнований, каждый год россиянам начисляется 4,333 балла — это минималаьный коэффициент за последние пять лет, который присваивают России вместо участия в еврокубках, благодаря чему удается сохранить место в списке.

Ранее в августе россиян обошел Азербайджан, а в июле — Украина и Словения.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.