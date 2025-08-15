Карпин назвал уход Карраскаля потерей для "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин высказался о переходе колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из московской команды во "Фламенго".

© Rusfootball

— Уход Карраскаля это потеря?

— Конечно, потеря, естественно…

— Исходя из того, что сегодня просто недостаток игроков и много травм? Или, в принципе, вы рассчитывали на него, когда изначально приходили?

— Ну, естественно, в принципе, рассчитывал. Понятно. А как можно на такого игрока не рассчитывать?

— Где бы вы его использовали? Крайним нападающим?

— Нет, скорее "восьмеркой", — сказал Карпин в шоу SMOL FM.

3 августа 2025 года стало известно, что Карраскаль покинул состав "Динамо" и перешел в бразильский "Фламенго". Колумбийский футболист присоединился к бело-голубым летом 20203 года. Его трансфер из ЦСКА обошелся клубу в 3,5 миллиона евро. Полузащитник выступил в 64 матчах за "Динамо", в которых забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.