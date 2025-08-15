Диетолог ЦСКА назвал игрока команды, похожего на Роналду

Нутрициолог ЦСКА Хосе Блеса, ранее работавший с Криштиану Роналду в «Аль‑Насре», назвал «Матч ТВ» игрока армейского клуба, который больше всего похож на португальского футболиста.

© ПФК ЦСКА

Блеса работал в «Аль‑Насре» с 2022 по 2024 год. Специалист пришел в ЦСКА вместе с новым главным тренером команды Фабиано Челестини.

— Кто из игроков ЦСКА больше всего похож на Роналду?

— Все профессионалы. Прямо сейчас могу выделить, например, Мойзеса. Он большой профессионал не только на стадионе, но и дома, — сказал Блеса «Матч ТВ».

ЦСКА после четырех туров набрал восемь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре армейцы 17 августа сыграют на выезде с московским «Динамо».

