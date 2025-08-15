Пономарев оценил шансы «Спартака» в матче против «Зенита»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в эфире «Матч ТВ» отметил, что «Зенит» является фаворитом предстоящего пятого тура РПЛ в матче с «Спартаком». Игра состоится 16 августа в Москве и стартует в 17:30.

© Спорт день за днем

На вопрос о шансах «Спартака» в противостоянии с петербургским клубом Пономарев ответил, что перспективы есть у всех команд, но их масштаб зависит от множества факторов. Он отметил, что хотя «Ахмат» сумел обыграть «Зенит», такое развитие событий было неожиданным. По мнению Пономарева, «Зенит» показал хорошую игру в последнем кубковом поединке, и, учитывая качество атакующих исполнителей команды, «Спартаку» будет сложно противостоять мощной атаке соперника.

После четырех туров «Спартак» набрал 4 очка и располагается на 11‑й позиции в турнирной таблице РПЛ, в то время как «Зенит» с 5 очками занимает 8‑е место.