Агент Солари прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из «Спартака»

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы аргентинского полузащитника московского «Спартака» Пабло Солари, в беседе с Metaratings.ru прокомментировал процесс адаптации игрока к российской премьер-лиге и слухи о возможном уходе футболиста из клуба в летнее трансферное окно.

«Адаптировался ли Солари в РПЛ и «Спартаке»? Это лучше всего спросить у самого Пабло. Возможен ли уход его в это трансферное окно, может в аренду? Нет, из «Спартака» с нами о таком никто не говорил», — отметил Кипершмид.

Пабло Солари присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года, перейдя из аргентинского «Ривер Плейта» за 10 млн евро. Контракт аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2029 года. За два неполных сезона полузащитник провёл 15 матчей в Российской премьер-лиге и отметился тремя голами. Несмотря на ограниченное игровое время, Солари постепенно осваивается в новой для себя лиге и адаптируется к требованиям российского чемпионата.

Слухи о возможном уходе футболиста в аренду не находят подтверждения, как утверждает агент, клуб не высказывал подобной инициативы.