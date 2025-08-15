«Матч ТВ» не хочет показывать церемонию открытия матча «Спартак» - «Зенит»

"Матч ТВ" не устраивает, что во время предматчевого шоу хозяев не будет джерси гостевой команды на поле.

© ФК "Спартак"

По информации журналиста Максима Аланазарова, вещатель попросил "Спартак" добавить во время церемонии открытия матча футболку "Зенита".

Организаторы перед игрой планировали развернуть историческую и современную джерси московского клуба. Они делают это перед каждым домашним матчем красно-белых в текущем сезоне. По данным СМИ, стоимость шоу достигает 20 миллионов рублей.

"Спартак" сыграет с "Зенитом" в субботу, 16 августа на "Лукойл Арене". После четырёх туров хозяева находятся на 11 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка, а гости занимают восьмое место с пятью очками.

Последний матч между "Спартаком" и "Зенитом" завершился победой москвичей (2:1). Дубль в составе красно-белых оформил Кристофер Мартинс, а за сине-бело-голубых отличился Луис Энрике. Команде Станковича удалось прервать неудачную серию, в которой "Спартак" не побеждал петербургский клуб с 2017 года.