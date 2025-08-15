"Матч ТВ" не хочет показывать церемонию открытия матча "Спартак" - "Зенит"
"Матч ТВ" не устраивает, что во время предматчевого шоу хозяев не будет джерси гостевой команды на поле.
По информации журналиста Максима Аланазарова, вещатель попросил "Спартак" добавить во время церемонии открытия матча футболку "Зенита".
Организаторы перед игрой планировали развернуть историческую и современную джерси московского клуба. Они делают это перед каждым домашним матчем красно-белых в текущем сезоне. По данным СМИ, стоимость шоу достигает 20 миллионов рублей.
"Спартак" сыграет с "Зенитом" в субботу, 16 августа на "Лукойл Арене". После четырёх туров хозяева находятся на 11 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав четыре очка, а гости занимают восьмое место с пятью очками.
Последний матч между "Спартаком" и "Зенитом" завершился победой москвичей (2:1). Дубль в составе красно-белых оформил Кристофер Мартинс, а за сине-бело-голубых отличился Луис Энрике. Команде Станковича удалось прервать неудачную серию, в которой "Спартак" не побеждал петербургский клуб с 2017 года.