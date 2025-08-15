ЦСКА ведет переговоры с «Фиорентиной» о трансфере нападающего

Известный журналист Николо Скира сообщил, что московский ЦСКА ведёт переговоры с итальянской «Фиорентиной» по поводу трансфера аргентинского нападающего Лукаса Бельтрана. По информации источника, сумма сделки может составить около €12 миллионов плюс €3 миллиона в виде бонусов. Самому футболисту предложен контракт до 2030 года с зарплатой €3 миллиона в год. Кроме того, интерес к игроку проявляет Санкт-Петербургский «Зенит». Лукаса Бельтрана привлекает перспектива продолжения карьеры в России.

В текущем сезоне 2024/2025 в Серии А Бельтран провёл 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Также он принимал участие в Лиге конференций УЕФА, где сыграл 13 поединков и отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.