Акинфеев поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА Челестини

Чемпионат.com

Голкипер ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера армейцев Фабио Челестини.

Акинфеев поделился впечатлениями от нового тренера ЦСКА
© Чемпионат.com

— Как тебе Фабио Челестини?

— Европейский тренер с соответствующими требованиями: короткие розыгрыши в защите, через вратаря. При этом допустимо и выбить подальше — если тебя накрывают и деваться некуда.

По первым матчам, думаю, вы заметили, что мы больше стали играть низом. Матч с «Зенитом» показал: можем если не доминировать, то действовать от себя. Поэтому брали мяч под контроль — как и с «Краснодаром», когда перетерпели 30 минут в первом тайме и выдали совсем другой тайм второй. Да и с «Оренбургом», несмотря на ничью, моментов создали достаточно — надо было побеждать.

В общем, акцент на игру низом. Практически каждый день теория. Все требования понятные. Европейский подход — как и у Марко Николича, только со сноской на разный тренерский стиль, — цитирует Акинфеева интернет-портал «Известия».

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости