Карпин рассказал о главной причине ухода из "Ростова"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин рассказал, когда решил покинуть "Ростов".

"Год назад, когда заканчивался не вот этот чемпионат, а прошлогодний. Уже летом задумался. Когда мы поехали на первый выезд, то есть готовились в Ростове тем летом, и поехали на первый выезд. Когда я сел в автобус, понял уже, что всё. И опять там пять часов на автобусе, потом три часа лететь, там в общей сложности со всеми этими делами 11?12 часов добираться, и обратно ещё. Неделю ты дома не находишься, то есть семью-то не видишь, детей не видишь, жену не видишь, и вот это всё" – сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале Betboom Sports.

Валерий Карпин возглавил московское "Динамо" летом 2025 года. Также он продолжил работу главным тренером в сборной России, которую тренирует с лета 2021 года. С 2022 года российский специалист также руководил "Ростовом", но покинул клуб в фервале этого года.

Ранее Валерий Карпин был главным тренером в "Спартаке", "Мальорке", "Торпедо-Армавире". Он дважды приводил красно-белых к серебряным медалям Российской Премьер-Лиги — в сезоне 2009, 2011/12.

После четырёх туров "Динамо" находится на девятом месте в российском чемпионате с пятью очками. В пятом туре бело-голубые на своём поле примут ЦСКА. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 августа.