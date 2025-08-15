«Спартак» по-прежнему интересуется защитником «Индепендьенте»

«Спартаку» потребуется заплатить 15,5 млн евро за Ломонако. Приоритет для защитника «Индепендьенте» – ведущие европейские лиги (Metaratings)
«Спартак» по-прежнему интересуется Кевином Ломонако.
Франсис Кахигао работает над трансфером защитника «Индепендьенте», сообщил Metaratings.
Спортивный директор «Спартака» контактировал с представителями футболиста, узнавая возможную трансферную стоимость игрока на текущий момент.
«Индепендьенте» готов отдать игрока примерно за 13 миллионов евро плюс обязательный сбор и налог, который платится в Аргентине в федерацию футбола при трансферах.
Сумма трансфера Кевина Ломонако в «Спартак» может составить около 15,5 млн евро.
Также к футболисту проявляют интересы европейские клубы. Приоритет для него – ведущий европейский чемпионат.
«Матч ТВ» может не показать церемонию открытия игры «Спартак» – «Зенит», если на поле не будет футболки петербуржцев. Канал связывался с клубом по просьбе «Газпрома» (Максим Алланазаров)
«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
FIG предоставила нейтральный статус российскому гимнасту Якубову, которому ранее отказала из-за символа V
«Матч ТВ» может не показать церемонию открытия игры «Спартак» – «Зенит», если на поле не будет футболки петербуржцев. Канал связывался с клубом по просьбе «Газпрома» (Максим Алланазаров)
«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
FIG предоставила нейтральный статус российскому гимнасту Якубову, которому ранее отказала из-за символа V