«Спартак» по-прежнему интересуется защитником «Индепендьенте»

«Спартак» по-прежнему интересуется Кевином Ломонако.

© Sports.ru

Франсис Кахигао работает над трансфером защитника «Индепендьенте», сообщил Metaratings.

Спортивный директор «Спартака» контактировал с представителями футболиста, узнавая возможную трансферную стоимость игрока на текущий момент.

«Индепендьенте» готов отдать игрока примерно за 13 миллионов евро плюс обязательный сбор и налог, который платится в Аргентине в федерацию футбола при трансферах.

Сумма трансфера Кевина Ломонако в «Спартак» может составить около 15,5 млн евро.

Также к футболисту проявляют интересы европейские клубы. Приоритет для него – ведущий европейский чемпионат.