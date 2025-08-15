Бубнов не верит в «Динамо»

Бывший футболист "Спартака" и "Динамо" Александр Бубнов считает, что бело-голубые ничем не удивят ЦСКА.

"Чем "Динамо" может удивить ЦСКА? Да ничем. Они могут только создать им проблемы в настрое, борьба, в конце концов могут начать так… Хотя, кто там будет "убивать"? Фомин? Глебов сможет, но он же всех не "убьёт", там есть ребята, которые его "убьют", - сказал Бубнов в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу"

После четырёх туров "Динамо" занимает девятое место, набрав пять очков. Команда сыграла вничью с "Балтикой" (1:1), обыграла "Ростов" (1:0), уступила "Краснодару" (0:1), а также сыграла вничью с "Сочи" (1:1). ЦСКА располагается на четвёртом месте с восемью очками. "Армейцы" сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0), "Зенитом" (1:1), обыграли "Ахмат" (2:1) и "Рубин" (5:1).

Также команда Фабио Челестини в этом сезоне взяла Суперкубок России, обыграв "Краснодар" (1:0).

Матч между "Динамо" и ЦСКА" пройдёт на "ВТБ Арене" в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги в воскресенье, 17 августа.