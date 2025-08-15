Карпин высказался о предстоящей игре Смолова за «БроукБойз» в Кубке России

Валерий Карпин назвал «историческим событием» игру Федора Смолова за «Броуков».

Егоров: «Приглашаем хотя бы по телевидению посмотреть, как Федор будет играть».

Смолов: «Не стоит этого делать».

Карпин: «Вы ссылку скиньте. Это же можно как-то по гаджету посмотреть?»

Егоров: «Игру покажут по «Матч ТВ».

Карпин: «Ммм. Ну, это историческое событие – надо посмотреть».

Напомним, что Федор Смолов сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

Президент медиакоманды Дмитрий Егоров предложил Смолову сыграть за его команду в Фонбет Кубке России, чтобы обогнать Андрея Аршавина в списке лучших бомбардиров российского футбола.

Во втором раунде «БроукБойз» сыграют с курским «Авангардом», выступающим во Второй лиге А.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

«Клуб 100» – рейтинг российских бомбардиров, в котором учитывают голы в профессиональных турнирах. У Смолова 156 голов, у Аршавина – 158.