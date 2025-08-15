Карпин объяснил, почему уровень РПЛ вырос и в чем именно

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин рассказал, в чём видит повышение уровня Мир Российской Премьер-Лиги.

© Чемпионат.com

— По каким критериям мы можем определить, что уровень чемпионата подтянулся и за счёт чего?

— Ну, во-первых, стало больше команд, так скажем, прессингующих — например, по сравнению с тем, что даже два-три года назад было. Интенсивность повысилась, что хорошо. Ну, одно с другим связано — если прессингующая команда, то она должна быть интенсивнее. Поэтому уровень чемпионата вырос, возможно, не из-за игроков каких-то, не из-за того, что кого-то привезли — и уровень чемпионата вырос. Не в мастерстве, возможно, даже вырос он, а именно вырос с точки зрения конкуренции. Борьбы и конкуренции, — сказал Карпин в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports в VK Video.

В двух последних сезонах РПЛ чемпион России определялся в заключительном 30-м туре. До этого в течение пяти лет подряд петербургский «Зенит» выигрывал чемпионство досрочно.