Вратарь «Акрона» перешел в «Родину»

Голкипер "Акрона" Сергей Волков перешел в "Родину" на правах аренды на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Сергей Волков связал свою карьеру с "Акроном" с момента образования самого клуба в 2018 г. и является его рекордсменом по количеству сыгранных матчей (202). За более чем семь лет в составе "Акрона" голкипер сыграл в 37-и матчах в соревнованиях третьего дивизиона и в 165-ти — на профессиональном уровне: 18 — в рамках РПЛ, 123 — в ФНЛ, 6 — в ПФЛ, 16 — в Кубке России и две переходные игры с "Уралом".