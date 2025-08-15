Зелимхан Бакаев заявил об отсутствии доверия со стороны тренера в «Зените».

Футболист провел 17 матчей в рамках Мир РПЛ за петербуржцев в сезоне-2022/23 и 4 игры – в сезоне-2023/24.

– Ты признавался, что нетерпим к несправедливости. Хотя бы раз за эти два года испытывал это чувство?

– Давайте расскажу историю, а вы сами решите – справедливо или нет.

– Слушаем.

– Кубковый матч, меня признают лучшим игроком. До следующей игры в Кубке России – четыре тура в чемпионате.

Знаете, сколько я в них сыграл? Ноль минут. Потом снова выхожу в Кубке и забиваю. Следующие четыре матча – опять ноль.

– Несправедливо.

– Я работал, чтобы заслужить игровое время в чемпионате. Все понимаю, Малком тогда выдал лучший сезон в своей карьере.

Тяжело конкурировать с человеком, который забивает в каждом матче. Даже если русский и бразилец находятся на одном уровне, играть будет все равно иностранец – потому что за него заплатили деньги. Это не секрет.

Но дали бы хоть десять минут, чтобы проявить себя, набраться уверенности. Главное для футболиста – доверие. Тогда я его не ощущал.

– А когда Малком ушел?

– Я старался. Первая игра в основе – сделал ассист. Затем тяжелый выезд в Ростове – и не могу сказать, что я там провалился. Но меня поменяли в перерыве.

Тогда стало ясно: с «Зенитом» – все. Шансов не было, потому что тренер на меня не рассчитывал. Понял: надо уходить.

– С Семаком поговорить не пробовал?

– Пытался. Но конкретики в ответ на свои вопросы не получил. Только общие фразы: «Работай, тренируйся».

Не знаю, видел ли Богданыч меня изначально в команде. Вдруг я как футболист его не устраивал. При этом никаких обид нет – благодарен Семаку, хороший специалист.

Если кого-то и винить, то себя. Надо было каждую игру по три забивать, – сказал полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев.