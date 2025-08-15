Экс-нападающий «Динамо» поделился мнением о проблемах клуба

‎Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о проблемах бело-голубых на старте сезона-2025/26.

© ФК «Динамо»

После четырех туров команда Валерия Карпина с 5 очками занимает 9-е место. Она забила три гола в четырех матчах.

‎

– Как вы думаете, у «Динамо» есть зависимость от Константина Тюкавина, который сейчас травмирован?

– В любом случае сказывается на команде, когда лучший форвард выпадает на долгое время из-за травмы. Они взяли Сергеева, который, в принципе, неплохо себя проявляет. Но «Динамо» тяжело начало в чемпионате, конечно, здесь сказалось отсутствие Тюкавина. Сергеев пришел на эмоциях, отличился. Команда строится, общекомандные действия пока не позволяют быть результативными.

‎

– Представитель Тюкавина рассказал, что Константин полностью восстановится к середине сентября. На ваш взгляд, форвард сразу начнет спасать «Динамо» или ему понадобится время?

– Хотя он – молодой игрок, но ментально сильный. Думаю, ему понадобится немного времени. Главное, чтобы у него в голове не было синдрома «травмы», что долго восстановился. Ему нужно из головы выкинуть, что была долгая травма. Если он не будет думать о ней, то два-три матча и Тюкавин начнет приносить пользу.

‎

– 17 августа «Динамо» сыграет против ЦСКА в пятом туре РПЛ. Какие у вас ожидания от матча?

– Я думаю, что в таких дерби коэффициент на команды пятьдесят на пятьдесят. ЦСКА может иметь какое-то преимущество в силу своей более лучшего старта. Может быть, будет небольшое преимущество у ЦСКА.