«Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере вингера

«Бавария» начала переговоры с «Челси» о трансфере Нкунку. Эберль серьезно относится к сделке, вингер хочет к мюнхенцам
Кристофер Нкунку может перейти из «Челси» в «Баварию».
Мюнхенский клуб начал переговоры с лондонцами о переходе 27-летнего вингера.
Сам футболист выразил желание присоединиться к «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберга.
«Челси» настаивает на продаже игрока, а «Бавария» рассматривает возможность аренды.
Соглашение между сторонами еще не достигнуто, но отмечается, что спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль серьезно относится к переговорам.
